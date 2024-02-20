(Прийменко) Наталья Евмениевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения19.12.1888
Дата смерти25.07.1889
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1888
Отец: Прийменко Евмений Васильевич
Мать: Татьяна Федоровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
25.07.1889
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - после родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука