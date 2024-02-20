(Прийменко) Наталья Евмениевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Прийменко) Наталья Евмениевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

19.12.1888

Дата смерти

25.07.1889

Пол

Женский

Отец

1850 г.р.

Мать

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1888

Отец: Прийменко Евмений Васильевич

Мать: Татьяна Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
25.07.1889
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - после родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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