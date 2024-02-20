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Прийменко Ипполит Евменьевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

25.06.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1872

Отец: Прийменко Евмений Васильевич

Мать: Татьяна Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-1, м/в-1872г.,лист-149,зап-23
Крещение
26.06.1872
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Михаил Филиппович Прийменко и Федора Трофимовича Супрунова жена-Елена Федоровна
Рождение ребёнка
21.11.1911

Дочь: Екатерина Ипполитовна

Мать ребёнка: Прийменко Юлий Григорьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
05.07.1914

Сын: Прийменко Сергей Ипполитович

Мать ребёнка: Прийменко Юлий Григорьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
06.10.1918

Дочь: Пелагея Ипполитовна

Мать ребёнка: Прийменко Юлий Григорьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прийменко Юлий Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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