Прийменко Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрийменко Дмитрий Васильевич

Прийменко Дмитрий Васильевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1857

Дата смерти

25.01.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Прийменко Василий Степанович

Мать: Прийменко Елена Даниловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
19.03.1884

Дочь: Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Прийменко Матрона Игнатьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
30.01.1887

Сын: Прийменко Афанасий Дмитриевич

Мать ребёнка: Прийменко Матрона Игнатьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-7.,м/к-1887г.,лист-193,зап-8
Рождение ребёнка
1890

Сын: Прийменко Андриан Дмитриевич

Мать ребёнка: Прийменко Матрона Игнатьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Степанова Агафия Дмитриевна

Мать ребёнка: Прийменко Матрона Игнатьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прийменко Матрона Игнатьевна

Смерть
25.01.1917
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-паралич
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close