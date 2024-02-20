Прийменко Дмитрий Васильевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1857
Дата смерти25.01.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1857
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
19.03.1884
Дочь: Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Прийменко Матрона Игнатьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
30.01.1887
Сын: Прийменко Афанасий Дмитриевич
Мать ребёнка: Прийменко Матрона Игнатьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-7.,м/к-1887г.,лист-193,зап-8
Рождение ребёнка
1890
Сын: Прийменко Андриан Дмитриевич
Мать ребёнка: Прийменко Матрона Игнатьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Степанова Агафия Дмитриевна
Мать ребёнка: Прийменко Матрона Игнатьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.01.1917
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-паралич
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука