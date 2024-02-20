Прийменко Афанасий Дмитриевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения30.01.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
30.01.1887
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-7.,м/к-1887г.,лист-193,зап-8
Крещение
30.01.1887
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Евфим Симеонович Корсун и Мария Евфимовна Прийменко
Рождение ребёнка
02.03.1912
Дочь: Горбанева Антонина Афанасьевна
Мать ребёнка: Ольга Хрисановна
, Донецкая область, Украина краснолиманский рн с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
09.11.1913
Сын: Прийменко Порфирий Афанасьевич
Мать ребёнка: Ольга Хрисановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Елена Афанасьевна
Мать ребёнка: Ольга Хрисановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1918
Сын: Прийменко Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: Ольга Хрисановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.03.1920
Сын: Прийменко Антон Афанасьевич
Мать ребёнка: Ольга Хрисановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно