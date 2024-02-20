Ольга Хрисановна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
02.03.1912
Дочь: Горбанева Антонина Афанасьевна
Отец ребёнка: Прийменко Афанасий Дмитриевич
, Донецкая область, Украина краснолиманский рн с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
09.11.1913
Сын: Прийменко Порфирий Афанасьевич
Отец ребёнка: Прийменко Афанасий Дмитриевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Елена Афанасьевна
Отец ребёнка: Прийменко Афанасий Дмитриевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1918
Сын: Прийменко Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Прийменко Афанасий Дмитриевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.03.1920
Сын: Прийменко Антон Афанасьевич
Отец ребёнка: Прийменко Афанасий Дмитриевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно