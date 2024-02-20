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Прийменко Александр Афанасьевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1918

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Прийменко Афанасий Дмитриевич

Мать: Ольга Хрисановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
?.11.1941
ВОВ - пропал без вести
Место жительства
1941
УССР Сталинская обл.,Артемовский р-н Григорьевский с/с с.Богдановка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прийменко Варвара Тимофеевна

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