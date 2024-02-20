Прийменко Александр Афанасьевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1918
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Прийменко Афанасий Дмитриевич
Мать: Ольга Хрисановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
?.11.1941
ВОВ - пропал без вести
Место жительства
1941
УССР Сталинская обл.,Артемовский р-н Григорьевский с/с с.Богдановка
Бракосочетание
Неизвестно