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Kolesnikov Afanasiy

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Место рождения

okhanskii, Perm Oblast, Russia

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Колесников Иван Александрович

Мать: Колесникова Евфросиния Васильевна

okhanskii, Perm Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1842

Сын: Колесников Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Колесникова Dominika

Пихтовское
Рождение ребёнка
29.01.1847

Дочь: Vershinin Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Колесникова Dominika

okhanskii, Perm Oblast, Russia
Рождение ребёнка
06.11.1849

Дочь: Екатерина Афанасьевна

Мать ребёнка: Колесникова Dominika

Пихтовское
Рождение ребёнка
18.10.1854

Сын: Колесников Дмитрий Афанасьевич

Мать ребёнка: Колесникова Dominika

Пихтовское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Dominika

Пихтовское
Смерть
Неизвестно
okhanskii, Perm Oblast, Russia
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