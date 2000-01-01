Kolesnikov Afanasiy
Место рожденияokhanskii, Perm Oblast, Russia
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
okhanskii, Perm Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1842
Сын: Колесников Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Колесникова Dominika
Пихтовское
Рождение ребёнка
29.01.1847
Дочь: Vershinin Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Колесникова Dominika
okhanskii, Perm Oblast, Russia
Рождение ребёнка
06.11.1849
Дочь: Екатерина Афанасьевна
Мать ребёнка: Колесникова Dominika
Пихтовское
Рождение ребёнка
18.10.1854
Сын: Колесников Дмитрий Афанасьевич
Мать ребёнка: Колесникова Dominika
Пихтовское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колесникова Dominika
Пихтовское
Смерть
Неизвестно
okhanskii, Perm Oblast, Russia