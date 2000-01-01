Колесников Иван Александрович
Место рожденияПихтовское
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Колесников Александр Константинович
Мать: не указана
Пихтовское
Бракосочетание
25.01.1810
Пихтовское
Рождение ребёнка
1812
Сын: Колесников Гаврила Иванович
Мать ребёнка: Колесникова Евфросиния Васильевна
Пихтовское (Елесино)
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Дария Ивановна
Мать ребёнка: Колесникова Евфросиния Васильевна
Пихтовское
Рождение ребёнка
1823
Сын: Kolesnikov Afanasiy
Мать ребёнка: Колесникова Евфросиния Васильевна
okhanskii, Perm Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Лебедев Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Колесникова Евфросиния Васильевна
Пихтовское
Смерть
Неизвестно
Пихтовское