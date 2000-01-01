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Колесников Иван Александрович

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Место рождения

Пихтовское

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Колесников Александр Константинович

Мать: не указана

Пихтовское
Бракосочетание
25.01.1810

Жена: Колесникова Евфросиния Васильевна

Пихтовское
Рождение ребёнка
1812

Сын: Колесников Гаврила Иванович

Мать ребёнка: Колесникова Евфросиния Васильевна

Пихтовское (Елесино)
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Дария Ивановна

Мать ребёнка: Колесникова Евфросиния Васильевна

Пихтовское
Рождение ребёнка
1823

Сын: Kolesnikov Afanasiy

Мать ребёнка: Колесникова Евфросиния Васильевна

okhanskii, Perm Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Лебедев Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Колесникова Евфросиния Васильевна

Пихтовское
Смерть
Неизвестно
Пихтовское
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