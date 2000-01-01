Колесникова Евфросиния Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1810
Пихтовское
Рождение ребёнка
1812
Сын: Колесников Гаврила Иванович
Отец ребёнка: Колесников Иван Александрович
Пихтовское (Елесино)
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Дария Ивановна
Отец ребёнка: Колесников Иван Александрович
Пихтовское
Рождение ребёнка
1823
Сын: Kolesnikov Afanasiy
Отец ребёнка: Колесников Иван Александрович
okhanskii, Perm Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Лебедев Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Колесников Иван Александрович
Пихтовское
Смерть
Неизвестно