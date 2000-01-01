Колесникова Евфросиния Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Евфросиния Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1810

Муж: Колесников Иван Александрович

Пихтовское
Рождение ребёнка
1812

Сын: Колесников Гаврила Иванович

Отец ребёнка: Колесников Иван Александрович

Пихтовское (Елесино)
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Дария Ивановна

Отец ребёнка: Колесников Иван Александрович

Пихтовское
Рождение ребёнка
1823

Сын: Kolesnikov Afanasiy

Отец ребёнка: Колесников Иван Александрович

okhanskii, Perm Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Лебедев Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Колесников Иван Александрович

Пихтовское
Смерть
Неизвестно
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