Колесников Николай Афанасьевич
Место рожденияПихтовское
Дата рождения1842
Дата смерти23.08.1880
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Kolesnikov Afanasiy
Мать: Колесникова Dominika
Пихтовское
Рождение ребёнка
1873
Сын: Колесников Василий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Пихтовское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесников ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесников Михаил Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Пихтовское
Смерть
23.08.1880
Пихтовское