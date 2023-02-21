Колесников Николай Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников Николай Афанасьевич

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Место рождения

Пихтовское

Дата рождения

1842

Дата смерти

23.08.1880

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Kolesnikov Afanasiy

Мать: Колесникова Dominika

Пихтовское
Рождение ребёнка
1873

Сын: Колесников Василий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Пихтовское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесников ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесников Михаил Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Пихтовское
Смерть
23.08.1880
Пихтовское
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