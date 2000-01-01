Колесникова (Kolesnikov) Dominika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова (Kolesnikov) Dominika

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Место рождения

okhanskii, Perm Oblast, Russia

Дата рождения

1823

Дата смерти

13.06.1865

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Шаров (sharov) Алексей Дмитриевич

Мать: Шарова 1-я

okhanskii, Perm Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1842

Сын: Колесников Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Kolesnikov Afanasiy

Пихтовское
Рождение ребёнка
29.01.1847

Дочь: Vershinin Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Kolesnikov Afanasiy

okhanskii, Perm Oblast, Russia
Рождение ребёнка
06.11.1849

Дочь: Екатерина Афанасьевна

Отец ребёнка: Kolesnikov Afanasiy

Пихтовское
Рождение ребёнка
18.10.1854

Сын: Колесников Дмитрий Афанасьевич

Отец ребёнка: Kolesnikov Afanasiy

Пихтовское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kolesnikov Afanasiy

Пихтовское
Смерть
13.06.1865
okhanskii, Perm Oblast, Russia
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