Колесникова (Kolesnikov) Dominika
Место рожденияokhanskii, Perm Oblast, Russia
Дата рождения1823
Дата смерти13.06.1865
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Шаров (sharov) Алексей Дмитриевич
Мать: Шарова 1-я
okhanskii, Perm Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1842
Сын: Колесников Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Kolesnikov Afanasiy
Пихтовское
Рождение ребёнка
29.01.1847
Дочь: Vershinin Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Kolesnikov Afanasiy
okhanskii, Perm Oblast, Russia
Рождение ребёнка
06.11.1849
Дочь: Екатерина Афанасьевна
Отец ребёнка: Kolesnikov Afanasiy
Пихтовское
Рождение ребёнка
18.10.1854
Сын: Колесников Дмитрий Афанасьевич
Отец ребёнка: Kolesnikov Afanasiy
Пихтовское
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Kolesnikov Afanasiy
Пихтовское
Смерть
13.06.1865
okhanskii, Perm Oblast, Russia