Шаров (Sharov) Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаров (Sharov) Алексей Дмитриевич

Место рождения

Гольяны Острожка

Дата рождения

1796

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Шаров Дмитрий Афанасьевич

Мать: не указана

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Акилина Алексеевна

Мать ребёнка: Шарова 1-я

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1817

Сын: Шаров Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Шарова 1-я

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Шарова 1-я

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
21.01.1820

Сын: Шаров Максим Алексеевич

Мать ребёнка: Шарова 1-я

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Колесникова Dominika

Мать ребёнка: Шарова 1-я

okhanskii, Perm Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1825

Сын: Шаров Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Шарова 1-я

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Демидов Евфросиния Алексеевна

Мать ребёнка: Шарова Евфимия Тимофеевна

Гольяны
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: Шарова Евфимия Тимофеевна

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарова Евфимия Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарова 1-я

Смерть
1846
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)