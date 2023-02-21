Шаров (Sharov) Алексей Дмитриевич
Место рожденияГольяны Острожка
Дата рождения1796
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Шаров Дмитрий Афанасьевич
Мать: не указана
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Акилина Алексеевна
Мать ребёнка: Шарова 1-я
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Шарова 1-я
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Шарова 1-я
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
21.01.1820
Мать ребёнка: Шарова 1-я
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Колесникова Dominika
Мать ребёнка: Шарова 1-я
okhanskii, Perm Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Шарова 1-я
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Демидов Евфросиния Алексеевна
Мать ребёнка: Шарова Евфимия Тимофеевна
Гольяны
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: Шарова Евфимия Тимофеевна
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарова 1-я
Смерть
1846
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)