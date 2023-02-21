Vershinin (Kolesnikova) Анна Афанасьевна
Место рожденияokhanskii, Perm Oblast, Russia
Дата рождения29.01.1847
Дата смерти1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1847
Отец: Kolesnikov Afanasiy
Мать: Колесникова Dominika
okhanskii, Perm Oblast, Russia
Бракосочетание
1867
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Nekrasov Zinaida
Отец ребёнка: Vershinin Федор Корнилович
okhanskii, Perm Oblast, Russia
Смерть
1904
okhanskii, Perm Oblast, Russia