Vershinin (Kolesnikova) Анна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиVershinin (Kolesnikova) Анна Афанасьевна

Vershinin (Kolesnikova) Анна Афанасьевна

avatar

Место рождения

okhanskii, Perm Oblast, Russia

Дата рождения

29.01.1847

Дата смерти

1904

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1847

Отец: Kolesnikov Afanasiy

Мать: Колесникова Dominika

okhanskii, Perm Oblast, Russia
Бракосочетание
1867

Муж: Vershinin Федор Корнилович

Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Nekrasov Zinaida

Отец ребёнка: Vershinin Федор Корнилович

okhanskii, Perm Oblast, Russia
Смерть
1904
okhanskii, Perm Oblast, Russia
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close