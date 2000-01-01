Vershinin Федор Корнилович
Место рожденияokhanskii, Perm Oblast, Russia
Дата рождения1849
Дата смерти1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Вершинин Корнила Львович
Мать: Вершинина Васса Ефимовна
okhanskii, Perm Oblast, Russia
Бракосочетание
1867
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Nekrasov Zinaida
Мать ребёнка: Vershinin Анна Афанасьевна
okhanskii, Perm Oblast, Russia
Смерть
1892
okhanskii, Perm Oblast, Russia