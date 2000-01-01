Vershinin Федор Корнилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиVershinin Федор Корнилович

Vershinin Федор Корнилович

avatar

Место рождения

okhanskii, Perm Oblast, Russia

Дата рождения

1849

Дата смерти

1892

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Вершинин Корнила Львович

Мать: Вершинина Васса Ефимовна

okhanskii, Perm Oblast, Russia
Бракосочетание
1867

Жена: Vershinin Анна Афанасьевна

Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Nekrasov Zinaida

Мать ребёнка: Vershinin Анна Афанасьевна

okhanskii, Perm Oblast, Russia
Смерть
1892
okhanskii, Perm Oblast, Russia
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close