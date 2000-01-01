Вершинина (Фофанова) Васса Ефимовна
Место рожденияЗарубы
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Фофанов Ефим Павлович
Мать: Фофанова Хиония Фадеевна
Зарубы
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Зиновия Корниловна
Отец ребёнка: Вершинин Корнила Львович
Петухи (Ягутки)
Бракосочетание
1840
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1842
Сын: Вершинин Ксенофонт Корнилович
Отец ребёнка: Вершинин Корнила Львович
Петухи (Ягутки)
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Евфимия Корниловна
Отец ребёнка: Вершинин Корнила Львович
Петухи (Ягутки)
Рождение ребёнка
1849
Сын: Vershinin Федор Корнилович
Отец ребёнка: Вершинин Корнила Львович
okhanskii, Perm Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1853
Сын: Вершинин Гаврила Корнилович
Отец ребёнка: Вершинин Корнила Львович
Петухи (Ягутки)
Смерть
Неизвестно
Петухи (Ягутки)