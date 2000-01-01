Вершинина (Фофанова) Васса Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВершинина (Фофанова) Васса Ефимовна

Вершинина (Фофанова) Васса Ефимовна

avatar

Место рождения

Зарубы

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Фофанов Ефим Павлович

Мать: Фофанова Хиония Фадеевна

Зарубы
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Зиновия Корниловна

Отец ребёнка: Вершинин Корнила Львович

Петухи (Ягутки)
Бракосочетание
1840

Муж: Вершинин Корнила Львович

Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1842

Сын: Вершинин Ксенофонт Корнилович

Отец ребёнка: Вершинин Корнила Львович

Петухи (Ягутки)
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Евфимия Корниловна

Отец ребёнка: Вершинин Корнила Львович

Петухи (Ягутки)
Рождение ребёнка
1849

Сын: Vershinin Федор Корнилович

Отец ребёнка: Вершинин Корнила Львович

okhanskii, Perm Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1853

Сын: Вершинин Гаврила Корнилович

Отец ребёнка: Вершинин Корнила Львович

Петухи (Ягутки)
Смерть
Неизвестно
Петухи (Ягутки)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close