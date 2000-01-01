Фофанова (Фофанова) Хиония Фадеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фофанова (Фофанова) Хиония Фадеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

1862

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Фофанов Маркел Ефимович

Отец ребёнка: Фофанов Ефим Павлович

Зарубы
Рождение ребёнка
1811

Сын: Фофанов Максим Ефимович

Отец ребёнка: Фофанов Ефим Павлович

Зарубы
Рождение ребёнка
1812

Сын: Фофанов Гаврила (Гаврила Ефимович)

Отец ребёнка: Фофанов Ефим Павлович

Зарубы
Рождение ребёнка
1815

Сын: Фофанов Порфирий Ефимович

Отец ребёнка: Фофанов Ефим Павлович

Зарубы
Рождение ребёнка
1819

Сын: Фофанов Прокопий Ефимович

Отец ребёнка: Фофанов Ефим Павлович

Зарубы
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Вершинина Васса Ефимовна

Отец ребёнка: Фофанов Ефим Павлович

Зарубы
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Некрасова Агафия Ефимовна

Отец ребёнка: Фофанов Ефим Павлович

Зарубы
Смерть
1862
Зарубы
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