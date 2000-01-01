Фофанова (Фофанова) Хиония Фадеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Фофанов Ефим Павлович
Зарубы
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Фофанов Ефим Павлович
Зарубы
Рождение ребёнка
1812
Сын: Фофанов Гаврила (Гаврила Ефимович)
Отец ребёнка: Фофанов Ефим Павлович
Зарубы
Рождение ребёнка
1815
Сын: Фофанов Порфирий Ефимович
Отец ребёнка: Фофанов Ефим Павлович
Зарубы
Рождение ребёнка
1819
Сын: Фофанов Прокопий Ефимович
Отец ребёнка: Фофанов Ефим Павлович
Зарубы
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Вершинина Васса Ефимовна
Отец ребёнка: Фофанов Ефим Павлович
Зарубы
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Некрасова Агафия Ефимовна
Отец ребёнка: Фофанов Ефим Павлович
Зарубы
Смерть
1862
Зарубы