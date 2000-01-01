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Фофанов Ефим Павлович

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Место рождения

Зарубы

Дата рождения

1785

Дата смерти

1864

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Зарубы
Рождение ребёнка
1807

Сын: Фофанов Маркел Ефимович

Мать ребёнка: Фофанова Хиония Фадеевна

Зарубы
Рождение ребёнка
1811

Сын: Фофанов Максим Ефимович

Мать ребёнка: Фофанова Хиония Фадеевна

Зарубы
Рождение ребёнка
1812

Сын: Фофанов Гаврила (Гаврила Ефимович)

Мать ребёнка: Фофанова Хиония Фадеевна

Зарубы
Рождение ребёнка
1815

Сын: Фофанов Порфирий Ефимович

Мать ребёнка: Фофанова Хиония Фадеевна

Зарубы
Рождение ребёнка
1819

Сын: Фофанов Прокопий Ефимович

Мать ребёнка: Фофанова Хиония Фадеевна

Зарубы
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Вершинина Васса Ефимовна

Мать ребёнка: Фофанова Хиония Фадеевна

Зарубы
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Некрасова Агафия Ефимовна

Мать ребёнка: Фофанова Хиония Фадеевна

Зарубы
Смерть
1864
Зарубы
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