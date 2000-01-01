Фофанов Ефим Павлович
Место рожденияЗарубы
Дата рождения1785
Дата смерти1864
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Зарубы
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Фофанова Хиония Фадеевна
Зарубы
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Фофанова Хиония Фадеевна
Зарубы
Рождение ребёнка
1812
Сын: Фофанов Гаврила (Гаврила Ефимович)
Мать ребёнка: Фофанова Хиония Фадеевна
Зарубы
Рождение ребёнка
1815
Сын: Фофанов Порфирий Ефимович
Мать ребёнка: Фофанова Хиония Фадеевна
Зарубы
Рождение ребёнка
1819
Сын: Фофанов Прокопий Ефимович
Мать ребёнка: Фофанова Хиония Фадеевна
Зарубы
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Вершинина Васса Ефимовна
Мать ребёнка: Фофанова Хиония Фадеевна
Зарубы
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Некрасова Агафия Ефимовна
Мать ребёнка: Фофанова Хиония Фадеевна
Зарубы
Смерть
1864
Зарубы