Андрей Евменов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Евменов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Евмен Андреев

Мать: Марья

Рождение ребёнка
1836

Сын: Яков Андреев

Мать ребёнка: Хадора Змицерава

Рождение ребёнка
1839

Сын: Гришко Андреев

Мать ребёнка: Хадора Змицерава

Рождение ребёнка
1842

Сын: Захарий Андреев

Мать ребёнка: Хадора Змицерава

Рождение ребёнка
1848

Сын: Михась Андреев

Мать ребёнка: Хадора Змицерава

Рождение ребёнка
1854

Сын: Адам Андреев

Мать ребёнка: Хадора Змицерава

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хадора Змицерава

Место жительства
Неизвестно
Копейное, Пуховичский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
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