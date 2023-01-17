Андрей Евменов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Евмен Андреев
Мать: Марья
Рождение ребёнка
1836
Сын: Яков Андреев
Мать ребёнка: Хадора Змицерава
Рождение ребёнка
1839
Сын: Гришко Андреев
Мать ребёнка: Хадора Змицерава
Рождение ребёнка
1842
Сын: Захарий Андреев
Мать ребёнка: Хадора Змицерава
Рождение ребёнка
1848
Сын: Михась Андреев
Мать ребёнка: Хадора Змицерава
Рождение ребёнка
1854
Сын: Адам Андреев
Мать ребёнка: Хадора Змицерава
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хадора Змицерава
Место жительства
Неизвестно
Копейное, Пуховичский район, Минская область
Смерть
Неизвестно