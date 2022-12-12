Яков Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Андрей Евменов
Мать: Хадора Змицерава
Рождение ребёнка
18.01.1860
Сын: Яков Яковин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1870
Сын: Лука Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устина
Место жительства
Неизвестно
Копейное, Пуховичский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филина Ананова
Смерть
Неизвестно