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Яков Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Андрей Евменов

Мать: Хадора Змицерава

Рождение ребёнка
18.01.1860

Сын: Яков Яковин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1870

Сын: Лука Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устина

Место жительства
Неизвестно
Копейное, Пуховичский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филина Ананова

Смерть
Неизвестно
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