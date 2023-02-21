Адам Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Андрей Евменов
Мать: Хадора Змицерава
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Ефросинья Адамовна
Мать ребёнка: Тереса Федорова
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Кристина Адамовна
Мать ребёнка: Тереса Федорова
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Елисавета Адамовна
Мать ребёнка: Тереса Федорова
Рождение ребёнка
1900
Дочь: София Адамовна
Мать ребёнка: Тереса Федорова
Рождение ребёнка
22.10.1905
Сын: Игнатий Адамов
Мать ребёнка: Тереса Федорова
Место жительства
Неизвестно
Копейное, Пуховичский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тереса Федорова
Смерть
Неизвестно