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Адам Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Андрей Евменов

Мать: Хадора Змицерава

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Ефросинья Адамовна

Мать ребёнка: Тереса Федорова

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Кристина Адамовна

Мать ребёнка: Тереса Федорова

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Елисавета Адамовна

Мать ребёнка: Тереса Федорова

Рождение ребёнка
1900

Дочь: София Адамовна

Мать ребёнка: Тереса Федорова

Рождение ребёнка
22.10.1905

Сын: Игнатий Адамов

Мать ребёнка: Тереса Федорова

Место жительства
Неизвестно
Копейное, Пуховичский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тереса Федорова

Смерть
Неизвестно
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