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Гришко Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Андрей Евменов

Мать: Хадора Змицерава

Рождение ребёнка
26.09.1862

Дочь: Анна Грышкова

Мать ребёнка: Параскевия Стефанова

Рождение ребёнка
24.04.1871

Сын: Марк Гришков

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1871

Сын: Савва Гришков

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1874

Сын: Федос Гришков

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Дарья Грышкова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1965

Сын: Стефан Гришков

Мать ребёнка: Параскевия Стефанова

Место жительства
Неизвестно
Копейное, Пуховичский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскевия Стефанова

Смерть
Неизвестно
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