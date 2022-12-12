Гришко Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Андрей Евменов
Мать: Хадора Змицерава
Рождение ребёнка
26.09.1862
Дочь: Анна Грышкова
Мать ребёнка: Параскевия Стефанова
Рождение ребёнка
24.04.1871
Сын: Марк Гришков
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1871
Сын: Савва Гришков
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1874
Сын: Федос Гришков
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Дарья Грышкова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1965
Сын: Стефан Гришков
Мать ребёнка: Параскевия Стефанова
Место жительства
Неизвестно
Копейное, Пуховичский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскевия Стефанова
Смерть
Неизвестно