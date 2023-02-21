(Мазаник) Параскевия Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1862
Дочь: Анна Грышкова
Отец ребёнка: Гришко Андреев
Рождение ребёнка
25.03.1965
Сын: Стефан Гришков
Отец ребёнка: Гришко Андреев
Место жительства
Неизвестно
Копейное, Пуховичский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гришко Андреев
Смерть
Неизвестно