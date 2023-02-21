(Мазаник) Параскевия Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мазаник) Параскевия Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1862

Дочь: Анна Грышкова

Отец ребёнка: Гришко Андреев

Рождение ребёнка
25.03.1965

Сын: Стефан Гришков

Отец ребёнка: Гришко Андреев

Место жительства
Неизвестно
Копейное, Пуховичский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гришко Андреев

Смерть
Неизвестно
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