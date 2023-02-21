(Лабанок) Хадора Змицерава — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лабанок) Хадора Змицерава

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Яков Андреев

Отец ребёнка: Андрей Евменов

Рождение ребёнка
1839

Сын: Гришко Андреев

Отец ребёнка: Андрей Евменов

Рождение ребёнка
1842

Сын: Захарий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Евменов

Рождение ребёнка
1848

Сын: Михась Андреев

Отец ребёнка: Андрей Евменов

Рождение ребёнка
1854

Сын: Адам Андреев

Отец ребёнка: Андрей Евменов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Евменов

Место жительства
Неизвестно
Копейное, Пуховичский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
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