(Лабанок) Хадора Змицерава
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Яков Андреев
Отец ребёнка: Андрей Евменов
Рождение ребёнка
1839
Сын: Гришко Андреев
Отец ребёнка: Андрей Евменов
Рождение ребёнка
1842
Сын: Захарий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Евменов
Рождение ребёнка
1848
Сын: Михась Андреев
Отец ребёнка: Андрей Евменов
Рождение ребёнка
1854
Сын: Адам Андреев
Отец ребёнка: Андрей Евменов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Евменов
Место жительства
Неизвестно
Копейное, Пуховичский район, Минская область
Смерть
Неизвестно