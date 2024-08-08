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Горячев Георгий

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Место рождения

д. Маланьинская, Семеновской волости, Егорьевского уезда

Дата рождения

17.04.1905

Дата смерти

13.04.1993

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1905

Отец: Горячев (Goryachev) Иван

Мать: Горячева (Goryacheva) (Кузнецова) Акилина

Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер, главный бухгалтер Промстройпроекта
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горячева (Языкова) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Горячев (Goryachev) Николай

Мать ребёнка: Горячева (Языкова) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: (Горячева (Goryacheva)) Антонина

Мать ребёнка: Горячева (Языкова) Мария Андреевна

Место жительства
С 1931
Рождение ребёнка
1932

Дочь: (Горячева (Goryacheva)) Ольга

Мать ребёнка: Горячева (Языкова) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
01.03.1934

Сын: Горячев (Goryachev) Дмитрий

Мать ребёнка: Горячева (Языкова) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
12.03.1939

Дочь: Ефимова (Горячева (Goryacheva)) Лидия

Мать ребёнка: Горячева (Языкова) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
12.03.1942

Сын: Горячев (Goryachev) Иван

Мать ребёнка: Горячева (Языкова) Мария Андреевна

брат-близнец Константина Георгиевича Горячева
Рождение ребёнка
12.03.1942

Сын: Горячев (Goryachev) Константин

Мать ребёнка: Горячева (Языкова) Мария Андреевна

Смерть
13.04.1993
Похороны
15.04.1993

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