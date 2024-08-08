Горячев Георгий
Место рожденияд. Маланьинская, Семеновской волости, Егорьевского уезда
Дата рождения17.04.1905
Дата смерти13.04.1993
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1905
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер, главный бухгалтер Промстройпроекта
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Сын: Горячев (Goryachev) Николай
Мать ребёнка: Горячева (Языкова) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: (Горячева (Goryacheva)) Антонина
Мать ребёнка: Горячева (Языкова) Мария Андреевна
Место жительства
С 1931
Рождение ребёнка
1932
Дочь: (Горячева (Goryacheva)) Ольга
Мать ребёнка: Горячева (Языкова) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
01.03.1934
Сын: Горячев (Goryachev) Дмитрий
Мать ребёнка: Горячева (Языкова) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
12.03.1939
Дочь: Ефимова (Горячева (Goryacheva)) Лидия
Мать ребёнка: Горячева (Языкова) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
12.03.1942
Мать ребёнка: Горячева (Языкова) Мария Андреевна
брат-близнец Константина Георгиевича Горячева
Рождение ребёнка
12.03.1942
Сын: Горячев (Goryachev) Константин
Мать ребёнка: Горячева (Языкова) Мария Андреевна
Смерть
13.04.1993
Похороны
15.04.1993