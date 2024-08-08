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Горячев (Goryachev) Иван

Место рождения

г. Новокузнецк (Сталинск), Кемеровской области

Дата рождения

12.03.1942

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1942

Отец: Горячев Георгий

Мать: Горячева (Языкова) Мария Андреевна

брат-близнец Константина Георгиевича Горячева
Смерть
1944
Причина смерти: Воспаление легких
Похороны
1944
похоронен на старом (ныне не существующем, на горе) Кузнецком кладбище на одном участке со своим дедом Иваном

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