Горячев (Goryachev) Иван
Место рожденияг. Новокузнецк (Сталинск), Кемеровской области
Дата рождения12.03.1942
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1942
брат-близнец Константина Георгиевича Горячева
Смерть
1944
Причина смерти: Воспаление легких
Похороны
1944
похоронен на старом (ныне не существующем, на горе) Кузнецком кладбище на одном участке со своим дедом Иваном