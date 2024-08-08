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Горячева (Языкова) Мария Андреевна

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Место рождения

Россия, д. Минино, село Вышелес, Егорьевский уезд

Дата рождения

14.07.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1906

Отец: Языков Андрей Иванович

Мать: Языкова (Горячева) Феодосия Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горячев Георгий

Рождение ребёнка
1930

Сын: Горячев (Goryachev) Николай

Отец ребёнка: Горячев Георгий

Рождение ребёнка
1931

Дочь: (Горячева (Goryacheva)) Антонина

Отец ребёнка: Горячев Георгий

Рождение ребёнка
1932

Дочь: (Горячева (Goryacheva)) Ольга

Отец ребёнка: Горячев Георгий

Рождение ребёнка
01.03.1934

Сын: Горячев (Goryachev) Дмитрий

Отец ребёнка: Горячев Георгий

Рождение ребёнка
12.03.1939

Дочь: Ефимова (Горячева (Goryacheva)) Лидия

Отец ребёнка: Горячев Георгий

Рождение ребёнка
12.03.1942

Сын: Горячев (Goryachev) Константин

Отец ребёнка: Горячев Георгий

Рождение ребёнка
12.03.1942

Сын: Горячев (Goryachev) Иван

Отец ребёнка: Горячев Георгий

брат-близнец Константина Георгиевича Горячева
Смерть
Неизвестно

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