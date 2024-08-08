Горячева (Языкова) Мария Андреевна
Место рожденияРоссия, д. Минино, село Вышелес, Егорьевский уезд
Дата рождения14.07.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1906
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горячев Георгий
Рождение ребёнка
1930
Сын: Горячев (Goryachev) Николай
Отец ребёнка: Горячев Георгий
Рождение ребёнка
1931
Дочь: (Горячева (Goryacheva)) Антонина
Отец ребёнка: Горячев Георгий
Рождение ребёнка
1932
Дочь: (Горячева (Goryacheva)) Ольга
Отец ребёнка: Горячев Георгий
Рождение ребёнка
01.03.1934
Сын: Горячев (Goryachev) Дмитрий
Отец ребёнка: Горячев Георгий
Рождение ребёнка
12.03.1939
Дочь: Ефимова (Горячева (Goryacheva)) Лидия
Отец ребёнка: Горячев Георгий
Рождение ребёнка
12.03.1942
Сын: Горячев (Goryachev) Константин
Отец ребёнка: Горячев Георгий
Рождение ребёнка
12.03.1942
Отец ребёнка: Горячев Георгий
брат-близнец Константина Георгиевича Горячева
Смерть
Неизвестно