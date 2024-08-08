Языкова (Горячева) Феодосия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Языкова (Горячева) Феодосия Иосифовна

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Место рождения

Россия, д. Алексино, Старо-Василевская волость, Егорьевский уезд

Дата рождения

21.05.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1887

Отец: Горячев Иосиф Моисеевич

Мать: Горячева (Лебедева) Дарья Афанасьевна

Бракосочетание
23.01.1905

Муж: Языков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
14.07.1906

Дочь: Горячева (Языкова) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Языков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
24.10.1910

Сын: Языков Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Языков Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно

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