Языкова (Горячева) Феодосия Иосифовна
Место рожденияРоссия, д. Алексино, Старо-Василевская волость, Егорьевский уезд
Дата рождения21.05.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1887
Бракосочетание
23.01.1905
Рождение ребёнка
14.07.1906
Дочь: Горячева (Языкова) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Языков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
24.10.1910
Отец ребёнка: Языков Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно