Горячева (Лебедева) Дарья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горячева (Лебедева) Дарья Афанасьевна

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Место рождения

Россия, д. Иншаково, Егорьевский уезд

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Горячев Иван Иосифович

Отец ребёнка: Горячев Иосиф Моисеевич

Рождение ребёнка
1879

Сын: Горячев Игнатий Иосифович

Отец ребёнка: Горячев Иосиф Моисеевич

Рождение ребёнка
26.05.1881

Дочь: (Горячева) Акилина

Отец ребёнка: Горячев Иосиф Моисеевич

Рождение ребёнка
01.05.1883

Сын: Горячев Афанасий

Отец ребёнка: Горячев Иосиф Моисеевич

Рождение ребёнка
21.02.1885

Сын: Горячев Василий Иосифович

Отец ребёнка: Горячев Иосиф Моисеевич

Рождение ребёнка
21.05.1887

Дочь: Языкова (Горячева) Феодосия Иосифовна

Отец ребёнка: Горячев Иосиф Моисеевич

Рождение ребёнка
04.04.1890

Сын: Горячев Трофим

Отец ребёнка: Горячев Иосиф Моисеевич

Рождение ребёнка
06.04.1892

Дочь: (Горячев) Ирина

Отец ребёнка: Горячев Иосиф Моисеевич

Рождение ребёнка
28.07.1893

Дочь: (Горячев) Евдокия

Отец ребёнка: Горячев Иосиф Моисеевич

Рождение ребёнка
21.05.1896

Дочь: Шелобанова (Горячева) Акилина Иосифовна

Отец ребёнка: Горячев Иосиф Моисеевич

Рождение ребёнка
18.04.1899

Сын: Горячев Георгий

Отец ребёнка: Горячев Иосиф Моисеевич

Рождение ребёнка
15.02.1902

Сын: Горячев Федор (Близнецы)

Отец ребёнка: Горячев Иосиф Моисеевич

Рождение ребёнка
15.02.1902

Сын: Горячев Поликарп (Близнецы)

Отец ребёнка: Горячев Иосиф Моисеевич

Смерть
Неизвестно

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