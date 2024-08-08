Горячева (Лебедева) Дарья Афанасьевна
Место рожденияРоссия, д. Иншаково, Егорьевский уезд
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Горячев Иосиф Моисеевич
Сын: Горячев Игнатий Иосифович
Отец ребёнка: Горячев Иосиф Моисеевич
Дочь: (Горячева) Акилина
Отец ребёнка: Горячев Иосиф Моисеевич
Сын: Горячев Афанасий
Отец ребёнка: Горячев Иосиф Моисеевич
Сын: Горячев Василий Иосифович
Отец ребёнка: Горячев Иосиф Моисеевич
Дочь: Языкова (Горячева) Феодосия Иосифовна
Отец ребёнка: Горячев Иосиф Моисеевич
Сын: Горячев Трофим
Отец ребёнка: Горячев Иосиф Моисеевич
Дочь: (Горячев) Ирина
Отец ребёнка: Горячев Иосиф Моисеевич
Дочь: (Горячев) Евдокия
Отец ребёнка: Горячев Иосиф Моисеевич
Дочь: Шелобанова (Горячева) Акилина Иосифовна
Отец ребёнка: Горячев Иосиф Моисеевич
Сын: Горячев Георгий
Отец ребёнка: Горячев Иосиф Моисеевич
Отец ребёнка: Горячев Иосиф Моисеевич
Сын: Горячев Поликарп (Близнецы)
Отец ребёнка: Горячев Иосиф Моисеевич