Языков Андрей Иванович
Место рожденияРоссия, д. Вяхирева
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Бракосочетание
23.01.1905
Рождение ребёнка
14.07.1906
Дочь: Горячева (Языкова) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Языкова (Горячева) Феодосия Иосифовна
Рождение ребёнка
24.10.1910
Мать ребёнка: Языкова (Горячева) Феодосия Иосифовна
Смерть
Неизвестно