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Языков Андрей Иванович

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Место рождения

Россия, д. Вяхирева

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: Языкова Ефросинья Петровна

Бракосочетание
23.01.1905

Жена: Языкова (Горячева) Феодосия Иосифовна

Рождение ребёнка
14.07.1906

Дочь: Горячева (Языкова) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Языкова (Горячева) Феодосия Иосифовна

Рождение ребёнка
24.10.1910

Сын: Языков Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Языкова (Горячева) Феодосия Иосифовна

Смерть
Неизвестно

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