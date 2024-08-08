Горячева (Goryacheva) (Кузнецова) Акилина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горячева (Goryacheva) (Кузнецова) Акилина

Место рождения

д. Маланьинская, Семеновской волости, Егорьевского уезда, Рязанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Маланьинская из уезда Егорьевский упоминается в книге Списки населенных мест Рязанской губернии по сведениям 1859 года в 1862 году. По алфавитному списку помещиков Рязанской губернии, составле... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горячев (Goryachev) Иван

Рождение ребёнка
25.09.1900

Дочь: Мартьянова (Горячева (Goryacheva)) Пелагия

Отец ребёнка: Горячев (Goryachev) Иван

Рождение ребёнка
04.11.1902

Дочь: Крылова (Горячева (Goryacheva)) Екатерина

Отец ребёнка: Горячев (Goryachev) Иван

Рождение ребёнка
17.04.1905

Сын: Горячев Георгий

Отец ребёнка: Горячев (Goryachev) Иван

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Вихрова (Горячева (Goryacheva)) Матрёна

Отец ребёнка: Горячев (Goryachev) Иван

Рождение ребёнка
03.08.1910

Дочь: (Горячева (Goryacheva)) Наталия

Отец ребёнка: Горячев (Goryachev) Иван

Рождение ребёнка
22.02.1913

Сын: Горячев (Goryachev) Василий

Отец ребёнка: Горячев (Goryachev) Иван

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь | умерла в возрасте 35-ти лет

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