Горячева (Goryacheva) (Кузнецова) Акилина
Место рожденияд. Маланьинская, Семеновской волости, Егорьевского уезда, Рязанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Маланьинская из уезда Егорьевский упоминается в книге Списки населенных мест Рязанской губернии по сведениям 1859 года в 1862 году. По алфавитному списку помещиков Рязанской губернии, составле... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1900
Дочь: Мартьянова (Горячева (Goryacheva)) Пелагия
Отец ребёнка: Горячев (Goryachev) Иван
Рождение ребёнка
04.11.1902
Дочь: Крылова (Горячева (Goryacheva)) Екатерина
Отец ребёнка: Горячев (Goryachev) Иван
Рождение ребёнка
17.04.1905
Сын: Горячев Георгий
Отец ребёнка: Горячев (Goryachev) Иван
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Вихрова (Горячева (Goryacheva)) Матрёна
Отец ребёнка: Горячев (Goryachev) Иван
Рождение ребёнка
03.08.1910
Дочь: (Горячева (Goryacheva)) Наталия
Отец ребёнка: Горячев (Goryachev) Иван
Рождение ребёнка
22.02.1913
Сын: Горячев (Goryachev) Василий
Отец ребёнка: Горячев (Goryachev) Иван
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь | умерла в возрасте 35-ти лет