Горячев (Goryachev) Иван
Место рожденияд. Маланьинская, Семеновской волости, Егорьевского уезда, Рязанской губернии
Дата рождения1877
Дата смерти22.09.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Маланьинская (Маланьевская), деревня. Известна с 1637 г. Владение Е.В. Толстой. Имелись две ветряные мельницы, в XV-XVI вв. работали от конной тяги. Лесопильное производство, осн. 1892 г., владение Г.... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1900
Дочь: Мартьянова (Горячева (Goryacheva)) Пелагия
Мать ребёнка: Горячева (Goryacheva) (Кузнецова) Акилина
Рождение ребёнка
04.11.1902
Дочь: Крылова (Горячева (Goryacheva)) Екатерина
Мать ребёнка: Горячева (Goryacheva) (Кузнецова) Акилина
Рождение ребёнка
17.04.1905
Сын: Горячев Георгий
Мать ребёнка: Горячева (Goryacheva) (Кузнецова) Акилина
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Вихрова (Горячева (Goryacheva)) Матрёна
Мать ребёнка: Горячева (Goryacheva) (Кузнецова) Акилина
Рождение ребёнка
03.08.1910
Дочь: (Горячева (Goryacheva)) Наталия
Мать ребёнка: Горячева (Goryacheva) (Кузнецова) Акилина
Рождение ребёнка
22.02.1913
Сын: Горячев (Goryachev) Василий
Мать ребёнка: Горячева (Goryacheva) (Кузнецова) Акилина
Концлагерь
1931
Иван Петрович Горячев в 1931-м году был репрессирован и сослан с семьей в Сибирь. | В Информационном Центре Главного управления внутренних дел по Московской области в январе 2014 года обнаружены докум... Показать все
Место жительства
С 1931
Смерть
22.09.1942
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости | Умер 22 сентября 1942 года, и был похоронен на Старом (на горе) Кунецком кладбище, которого ныне не существует. Похоронен на одном участке с ... Показать все
Похороны
Неизвестно
| Матрёна Родионовна Горячева (супруга второго сына - Василия) вспоминала, что хоронили Ивана Петровича сын Георгий и она, т.е. Матрёна Родионовна. | | Самого Василия не отпустили с завода, а Мария ... Показать все