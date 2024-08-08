Горячев (Goryachev) Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горячев (Goryachev) Иван

Место рождения

д. Маланьинская, Семеновской волости, Егорьевского уезда, Рязанской губернии

Дата рождения

1877

Дата смерти

22.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Маланьинская (Маланьевская), деревня. Известна с 1637 г. Владение Е.В. Толстой. Имелись две ветряные мельницы, в XV-XVI вв. работали от конной тяги. Лесопильное производство, осн. 1892 г., владение Г.... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горячева (Goryacheva) (Кузнецова) Акилина

Рождение ребёнка
25.09.1900

Дочь: Мартьянова (Горячева (Goryacheva)) Пелагия

Мать ребёнка: Горячева (Goryacheva) (Кузнецова) Акилина

Рождение ребёнка
04.11.1902

Дочь: Крылова (Горячева (Goryacheva)) Екатерина

Мать ребёнка: Горячева (Goryacheva) (Кузнецова) Акилина

Рождение ребёнка
17.04.1905

Сын: Горячев Георгий

Мать ребёнка: Горячева (Goryacheva) (Кузнецова) Акилина

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Вихрова (Горячева (Goryacheva)) Матрёна

Мать ребёнка: Горячева (Goryacheva) (Кузнецова) Акилина

Рождение ребёнка
03.08.1910

Дочь: (Горячева (Goryacheva)) Наталия

Мать ребёнка: Горячева (Goryacheva) (Кузнецова) Акилина

Рождение ребёнка
22.02.1913

Сын: Горячев (Goryachev) Василий

Мать ребёнка: Горячева (Goryacheva) (Кузнецова) Акилина

Концлагерь
1931
Иван Петрович Горячев в 1931-м году был репрессирован и сослан с семьей в Сибирь. | В Информационном Центре Главного управления внутренних дел по Московской области в январе 2014 года обнаружены докум... Показать все
Место жительства
С 1931
Смерть
22.09.1942
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости | Умер 22 сентября 1942 года, и был похоронен на Старом (на горе) Кунецком кладбище, которого ныне не существует. Похоронен на одном участке с ... Показать все
Похороны
Неизвестно
| Матрёна Родионовна Горячева (супруга второго сына - Василия) вспоминала, что хоронили Ивана Петровича сын Георгий и она, т.е. Матрёна Родионовна. | | Самого Василия не отпустили с завода, а Мария ... Показать все

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