Утикас (Тиман) Татьяна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1857
Дата смерти?.02.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1857
Отец: Tiiman Hans
Мать: Tiiman Ello
рождение Tapiku, Põltsamaa khk., Viljandimaa
Рождение ребёнка
30.05.1876 ст.
Сын: Utikas Jaan
Отец ребёнка: Утикас Юрий Петрович
Бракосочетание
1876
Муж: Утикас Юрий Петрович
Рождение ребёнка
20.04.1878 ст.
Сын: Utikas Juri
Отец ребёнка: Утикас Юрий Петрович
Рождение ребёнка
27.11.1880 ст.
Дочь: Jaanson Anna
Отец ребёнка: Утикас Юрий Петрович
Рождение ребёнка
17.12.1882 ст.
Дочь: Ehrlich Marie
Отец ребёнка: Утикас Юрий Петрович
Рождение ребёнка
22.08.1884 ст.
Дочь: Великая Елизавета Юрьевна
Отец ребёнка: Утикас Юрий Петрович
Рождение ребёнка
09.08.1886 ст.
Отец ребёнка: Утикас Юрий Петрович
Рождение ребёнка
26.08.1888 ст.
Сын: Утикас Иван Юрьвич
Отец ребёнка: Утикас Юрий Петрович
Рождение ребёнка
07.11.1891
Сын: Утикас Павел Юрьевич
Отец ребёнка: Утикас Юрий Петрович
Рождение ребёнка
12.03.1894 ст.
Отец ребёнка: Утикас Юрий Петрович
Рождение ребёнка
15.01.1896 ст.
Сын: Утикас Георгий Георгиевич
Отец ребёнка: Утикас Юрий Петрович
Рождение ребёнка
22.02.1898 ст.
Дочь: Утикас Мина Юрьевна
Отец ребёнка: Утикас Юрий Петрович
Смерть
?.02.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния