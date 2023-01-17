Утикас (Тиман) Татьяна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утикас (Тиман) Татьяна Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1857

Дата смерти

?.02.1942

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1857

Отец: Tiiman Hans

Мать: Tiiman Ello

рождение Tapiku, Põltsamaa khk., Viljandimaa
Рождение ребёнка
30.05.1876 ст.

Сын: Utikas Jaan

Отец ребёнка: Утикас Юрий Петрович

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1876

Муж: Утикас Юрий Петрович

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.04.1878 ст.

Сын: Utikas Juri

Отец ребёнка: Утикас Юрий Петрович

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.11.1880 ст.

Дочь: Jaanson Anna

Отец ребёнка: Утикас Юрий Петрович

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.12.1882 ст.

Дочь: Ehrlich Marie

Отец ребёнка: Утикас Юрий Петрович

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.08.1884 ст.

Дочь: Великая Елизавета Юрьевна

Отец ребёнка: Утикас Юрий Петрович

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.08.1886 ст.

Сын: Утикас Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Утикас Юрий Петрович

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.08.1888 ст.

Сын: Утикас Иван Юрьвич

Отец ребёнка: Утикас Юрий Петрович

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.11.1891

Сын: Утикас Павел Юрьевич

Отец ребёнка: Утикас Юрий Петрович

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.03.1894 ст.

Сын: Утикас Эдуард Юрьевич

Отец ребёнка: Утикас Юрий Петрович

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.01.1896 ст.

Сын: Утикас Георгий Георгиевич

Отец ребёнка: Утикас Юрий Петрович

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.02.1898 ст.

Дочь: Утикас Мина Юрьевна

Отец ребёнка: Утикас Юрий Петрович

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
?.02.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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