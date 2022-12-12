Jaanson (Utikas) Anna
Место рождения
Дата рождения27.11.1880 ст.
Дата смерти04.09.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1880 ст.
Отец: Утикас Юрий Петрович
Мать: Утикас Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
27.10.1902 ст.
Дочь: Ausing Margarete
Отец ребёнка: Jaanson Jüri
Рождение ребёнка
02.03.1904 ст.
Сын: Raid Viktor
Отец ребёнка: Jaanson Jüri
Рождение ребёнка
20.12.1912 ст.
Сын: Raid Alexander
Отец ребёнка: Jaanson Jüri
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Jaanson Jüri
Смерть
04.09.1967
г. Таллин