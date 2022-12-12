Jaanson (Utikas) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Jaanson (Utikas) Anna

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Место рождения

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

27.11.1880 ст.

Дата смерти

04.09.1967

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1880 ст.

Отец: Утикас Юрий Петрович

Мать: Утикас Татьяна Антоновна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.10.1902 ст.

Дочь: Ausing Margarete

Отец ребёнка: Jaanson Jüri

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.03.1904 ст.

Сын: Raid Viktor

Отец ребёнка: Jaanson Jüri

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.12.1912 ст.

Сын: Raid Alexander

Отец ребёнка: Jaanson Jüri

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Jaanson Jüri

Смерть
04.09.1967
г. Таллин
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