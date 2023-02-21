Jaanson Jüri
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1874 ст.
Дата смерти19.07.1941
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1874 ст.
Отец: Jaanson Peeter
Мать: Jaanson Mari
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ausing Margarete
Мать ребёнка: Jaanson Anna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Raid Alexander
Мать ребёнка: Jaanson Anna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Raid Viktor
Мать ребёнка: Jaanson Anna
Смерть
19.07.1941