Jaanson Jüri — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Jaanson Jüri

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1874 ст.

Дата смерти

19.07.1941

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1874 ст.

Отец: Jaanson Peeter

Мать: Jaanson Mari

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ausing Margarete

Мать ребёнка: Jaanson Anna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Raid Alexander

Мать ребёнка: Jaanson Anna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Raid Viktor

Мать ребёнка: Jaanson Anna

Смерть
19.07.1941
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