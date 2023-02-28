Raid (Jaanson) Alexander
Место рождения
Дата рождения20.12.1912 ст.
Дата смерти13.08.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1912 ст.
Отец: Jaanson Jüri
Мать: Jaanson Anna
Рождение ребёнка
11.11.1939
Сын: Raid Tоnu
Мать ребёнка: Raid Niina
Рождение ребёнка
23.02.1943
Сын: Raid Jüri-Kalle
Мать ребёнка: Raid Niina
Рождение ребёнка
1947
Сын: Raid Mart Raid
Мать ребёнка: Raid Niina
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Raid Niina
Смерть
13.08.1983