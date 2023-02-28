Raid (Jaanson) Alexander — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Raid (Jaanson) Alexander

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Место рождения

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

20.12.1912 ст.

Дата смерти

13.08.1983

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1917 г.р.

Дети

1939 г.р.
1943 г.р.
1947 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1912 ст.

Отец: Jaanson Jüri

Мать: Jaanson Anna

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.11.1939

Сын: Raid Tоnu

Мать ребёнка: Raid Niina

Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Рождение ребёнка
23.02.1943

Сын: Raid Jüri-Kalle

Мать ребёнка: Raid Niina

Рождение ребёнка
1947

Сын: Raid Mart Raid

Мать ребёнка: Raid Niina

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Raid Niina

Смерть
13.08.1983
Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
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