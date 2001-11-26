Raid (Neeme) Niina
Место рождения
Дата рождения25.01.1917 ст.
Дата смерти26.11.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1917 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1939
Сын: Raid Tоnu
Отец ребёнка: Raid Alexander
Рождение ребёнка
23.02.1943
Сын: Raid Jüri-Kalle
Отец ребёнка: Raid Alexander
Рождение ребёнка
1947
Сын: Raid Mart Raid
Отец ребёнка: Raid Alexander
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Raid Alexander
Смерть
26.11.2001