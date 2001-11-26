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Raid (Neeme) Niina

Место рождения

Таллин, Эстонская ССР

Дата рождения

25.01.1917 ст.

Дата смерти

26.11.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1939 г.р.
1943 г.р.
1947 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1917 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
11.11.1939

Сын: Raid Tоnu

Отец ребёнка: Raid Alexander

Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Рождение ребёнка
23.02.1943

Сын: Raid Jüri-Kalle

Отец ребёнка: Raid Alexander

Рождение ребёнка
1947

Сын: Raid Mart Raid

Отец ребёнка: Raid Alexander

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Raid Alexander

Смерть
26.11.2001
Тарту, Tartu linn, Tartu maakond