Raid Jüri-Kalle — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Raid Jüri-Kalle

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1943

Дата смерти

05.03.2022

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1917 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1943

Отец: Raid Alexander

Мать: Raid Niina

Рождение ребёнка
13.10.1968

Дочь: Raid Ulla

Мать ребёнка: Raid Hille

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Raid Olavi Raid

Мать ребёнка: Raid Hille

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Raid Alo

Мать ребёнка: Raid Hille

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Raid Hille

Смерть
05.03.2022
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