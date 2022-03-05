Raid Jüri-Kalle
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1943
Дата смерти05.03.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1943
Отец: Raid Alexander
Мать: Raid Niina
Рождение ребёнка
13.10.1968
Дочь: Raid Ulla
Мать ребёнка: Raid Hille
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Raid Olavi Raid
Мать ребёнка: Raid Hille
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Raid Alo
Мать ребёнка: Raid Hille
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Raid Hille
Смерть
05.03.2022