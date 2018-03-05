Raid (Valner) Hille
Место рождения
Дата рождения23.02.1940
Дата смерти05.03.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1940
Рождение ребёнка
13.10.1968
Дочь: Raid Ulla
Отец ребёнка: Raid Jüri-Kalle
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Raid Olavi Raid
Отец ребёнка: Raid Jüri-Kalle
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Raid Alo
Отец ребёнка: Raid Jüri-Kalle
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Raid Jüri-Kalle
Смерть
05.03.2018