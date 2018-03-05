Raid (Valner) Hille — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Raid (Valner) Hille

Место рождения

Тарту, Tartu linn, Tartu maakond

Дата рождения

23.02.1940

Дата смерти

05.03.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1943 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Рождение ребёнка
13.10.1968

Дочь: Raid Ulla

Отец ребёнка: Raid Jüri-Kalle

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Raid Olavi Raid

Отец ребёнка: Raid Jüri-Kalle

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Raid Alo

Отец ребёнка: Raid Jüri-Kalle

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Raid Jüri-Kalle

Смерть
05.03.2018
Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
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