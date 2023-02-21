Raid Alo — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Raid Alo

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1943 г.р.

Мать

1940 г.р.

Жена

1966 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Raid Jüri-Kalle

Мать: Raid Hille

Рождение ребёнка
15.01.1990

Сын: Raid Teet

Мать ребёнка: Roosma Esta

Рождение ребёнка
13.05.1994

Сын: Raid Paul

Мать ребёнка: Roosma Esta

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Raid Rica-Helena

Мать ребёнка: Nurme Katrin

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Raid Ako-Armin

Мать ребёнка: Nurme Katrin

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Nurme Katrin

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Roosma Esta

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