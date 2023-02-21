Raid Alo
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Raid Jüri-Kalle
Мать: Raid Hille
Рождение ребёнка
15.01.1990
Сын: Raid Teet
Мать ребёнка: Roosma Esta
Рождение ребёнка
13.05.1994
Сын: Raid Paul
Мать ребёнка: Roosma Esta
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Raid Rica-Helena
Мать ребёнка: Nurme Katrin
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Raid Ako-Armin
Мать ребёнка: Nurme Katrin
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Nurme Katrin
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Roosma Esta