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Утикас Юрий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1846

Дата смерти

05.12.1916

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1846

Отец: Udikas Peet

Мать: Udikas Marri

родился в Ullaste, Sauga, Pärnumaa
Рождение ребёнка
30.05.1876 ст.

Сын: Utikas Jaan

Мать ребёнка: Утикас Татьяна Антоновна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1876

Жена: Утикас Татьяна Антоновна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.04.1878 ст.

Сын: Utikas Juri

Мать ребёнка: Утикас Татьяна Антоновна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.11.1880 ст.

Дочь: Jaanson Anna

Мать ребёнка: Утикас Татьяна Антоновна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.12.1882 ст.

Дочь: Ehrlich Marie

Мать ребёнка: Утикас Татьяна Антоновна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.08.1884 ст.

Дочь: Великая Елизавета Юрьевна

Мать ребёнка: Утикас Татьяна Антоновна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.08.1886 ст.

Сын: Утикас Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Утикас Татьяна Антоновна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.08.1888 ст.

Сын: Утикас Иван Юрьвич

Мать ребёнка: Утикас Татьяна Антоновна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.11.1891

Сын: Утикас Павел Юрьевич

Мать ребёнка: Утикас Татьяна Антоновна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.03.1894 ст.

Сын: Утикас Эдуард Юрьевич

Мать ребёнка: Утикас Татьяна Антоновна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.01.1896 ст.

Сын: Утикас Георгий Георгиевич

Мать ребёнка: Утикас Татьяна Антоновна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.02.1898 ст.

Дочь: Утикас Мина Юрьевна

Мать ребёнка: Утикас Татьяна Антоновна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
05.12.1916
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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