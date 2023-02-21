Утикас Юрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1846
Дата смерти05.12.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1846
Отец: Udikas Peet
Мать: Udikas Marri
родился в Ullaste, Sauga, Pärnumaa
Рождение ребёнка
30.05.1876 ст.
Сын: Utikas Jaan
Мать ребёнка: Утикас Татьяна Антоновна
Бракосочетание
1876
Жена: Утикас Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
20.04.1878 ст.
Сын: Utikas Juri
Мать ребёнка: Утикас Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
27.11.1880 ст.
Дочь: Jaanson Anna
Мать ребёнка: Утикас Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
17.12.1882 ст.
Дочь: Ehrlich Marie
Мать ребёнка: Утикас Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
22.08.1884 ст.
Дочь: Великая Елизавета Юрьевна
Мать ребёнка: Утикас Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
09.08.1886 ст.
Мать ребёнка: Утикас Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
26.08.1888 ст.
Сын: Утикас Иван Юрьвич
Мать ребёнка: Утикас Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
07.11.1891
Сын: Утикас Павел Юрьевич
Мать ребёнка: Утикас Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
12.03.1894 ст.
Мать ребёнка: Утикас Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
15.01.1896 ст.
Сын: Утикас Георгий Георгиевич
Мать ребёнка: Утикас Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
22.02.1898 ст.
Дочь: Утикас Мина Юрьевна
Мать ребёнка: Утикас Татьяна Антоновна
Смерть
05.12.1916