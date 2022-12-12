Утикас Георгий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения15.01.1896 ст.
Дата смерти22.03.1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1896 ст.
Отец: Утикас Юрий Петрович
Мать: Утикас Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
14.06.1930
Мать ребёнка: Утикас Лариса Павловна
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: Утикас Лариса Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Утикас Лариса Павловна
Смерть
22.03.1932