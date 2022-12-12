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Утикас Георгий Георгиевич

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Место рождения

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

15.01.1896 ст.

Дата смерти

22.03.1932

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1896 ст.

Отец: Утикас Юрий Петрович

Мать: Утикас Татьяна Антоновна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
14.06.1930

Сын: Утикас Павел Георгиевич

Мать ребёнка: Утикас Лариса Павловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1932

Сын: Утикас Сергей Георгиевич

Мать ребёнка: Утикас Лариса Павловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Утикас Лариса Павловна

Смерть
22.03.1932
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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