Великая (Утикас) Елизавета Юрьевна
Место рождения
Дата рождения22.08.1884 ст.
Дата смерти21.01.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1884 ст.
Отец: Утикас Юрий Петрович
Мать: Утикас Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Великий Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Великий Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
12.11.1909
Отец ребёнка: Великий Георгий Андреевич
Петергоф, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
?.04.1913
Дочь: Великая Нина Георгиевна
Отец ребёнка: Великий Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Великая Валентина Георгиевна
Отец ребёнка: Великий Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
14.06.1928
Дочь: Пащинская Евгения Георгиевна
Отец ребёнка: Великий Георгий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.1962
Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область