Великая (Утикас) Елизавета Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Великая (Утикас) Елизавета Юрьевна

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Место рождения

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

22.08.1884 ст.

Дата смерти

21.01.1962

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1884 ст.

Отец: Утикас Юрий Петрович

Мать: Утикас Татьяна Антоновна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Великий Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Великий Георгий Андреевич

Рождение ребёнка
12.11.1909

Сын: Великий Пётр Георгиевич

Отец ребёнка: Великий Георгий Андреевич

Петергоф, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
?.04.1913

Дочь: Великая Нина Георгиевна

Отец ребёнка: Великий Георгий Андреевич

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Великая Валентина Георгиевна

Отец ребёнка: Великий Георгий Андреевич

Рождение ребёнка
14.06.1928

Дочь: Пащинская Евгения Георгиевна

Отец ребёнка: Великий Георгий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Великий Георгий Андреевич

Смерть
21.01.1962
Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
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