Великая Нина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.1913
Дата смерти25.05.1995
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бутенко Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Бутенко Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербакова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Бутенко Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бутенко Леонид Алексеевич
Отец ребёнка: Бутенко Алексей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.05.1995
Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область