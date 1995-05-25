Великая Нина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Великая Нина Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1913

Дата смерти

25.05.1995

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1913

Отец: Великий Георгий Андреевич

Мать: Великая Елизавета Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутенко Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Бутенко Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Бутенко Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутенко Леонид Алексеевич

Отец ребёнка: Бутенко Алексей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутенко Алексей Михайлович

Смерть
25.05.1995
Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
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