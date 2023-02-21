Великий Георгий Андреевич
Место рожденияДонского Войска обл., Донской второй округ, Тарасовская вол., д. Тарасовка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Донского Войска обл., Донской второй округ, Тарасовская вол., д. Тарасовка
Рождение ребёнка
1907
Сын: Великий Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Великая Елизавета Юрьевна
Рождение ребёнка
12.11.1909
Мать ребёнка: Великая Елизавета Юрьевна
Петергоф, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
?.04.1913
Дочь: Великая Нина Георгиевна
Мать ребёнка: Великая Елизавета Юрьевна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Великая Валентина Георгиевна
Мать ребёнка: Великая Елизавета Юрьевна
Рождение ребёнка
14.06.1928
Дочь: Пащинская Евгения Георгиевна
Мать ребёнка: Великая Елизавета Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно