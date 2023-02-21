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Великий Георгий Андреевич

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Место рождения

Донского Войска обл., Донской второй округ, Тарасовская вол., д. Тарасовка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Донского Войска обл., Донской второй округ, Тарасовская вол., д. Тарасовка
Рождение ребёнка
1907

Сын: Великий Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Великая Елизавета Юрьевна

Рождение ребёнка
12.11.1909

Сын: Великий Пётр Георгиевич

Мать ребёнка: Великая Елизавета Юрьевна

Петергоф, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
?.04.1913

Дочь: Великая Нина Георгиевна

Мать ребёнка: Великая Елизавета Юрьевна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Великая Валентина Георгиевна

Мать ребёнка: Великая Елизавета Юрьевна

Рождение ребёнка
14.06.1928

Дочь: Пащинская Евгения Георгиевна

Мать ребёнка: Великая Елизавета Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Великая Елизавета Юрьевна

Смерть
Неизвестно
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