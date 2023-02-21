Бутенко Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бутенко Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Великая Нина Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербакова Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Великая Нина Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бутенко Леонид Алексеевич
Мать ребёнка: Великая Нина Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Великая Нина Георгиевна
Смерть
Неизвестно