Бутенко Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутенко Алексей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутенко Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Великая Нина Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Великая Нина Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутенко Леонид Алексеевич

Мать ребёнка: Великая Нина Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Великая Нина Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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