Tiiman (Leppik) Ello
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1835 ст.
Дата смертиОколо 1925
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
18.03.1835 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
рождение Tapiku, Põltsamaa khk., Viljandimaa
Рождение ребёнка
19.02.1857 ст.
Дочь: Утикас Татьяна Антоновна
Отец ребёнка: Tiiman Hans
Рождение ребёнка
12.12.1858 ст.
Дочь: Тиман Мина Антоновна
Отец ребёнка: Tiiman Hans
Рождение ребёнка
14.10.1860 ст.
Дочь: Визиман Мария Антоновна
Отец ребёнка: Tiiman Hans
Рождение ребёнка
19.11.1862 ст.
Сын: Тиман Ганс Гансович
Отец ребёнка: Tiiman Hans
Рождение ребёнка
30.12.1864
Сын: Тиман Карл Антонович
Отец ребёнка: Tiiman Hans
Рождение ребёнка
08.05.1868 ст.
Сын: Tiiman Jaan
Отец ребёнка: Tiiman Hans
Рождение ребёнка
03.05.1871
Дочь: Ляхович Елена Антоновна
Отец ребёнка: Tiiman Hans
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Около 1925
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния