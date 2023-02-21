Tiiman (Leppik) Ello — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tiiman (Leppik) Ello

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1835 ст.

Дата смерти

Около 1925

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1835 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

рождение Tapiku, Põltsamaa khk., Viljandimaa
Рождение ребёнка
19.02.1857 ст.

Дочь: Утикас Татьяна Антоновна

Отец ребёнка: Tiiman Hans

Тапику, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Рождение ребёнка
12.12.1858 ст.

Дочь: Тиман Мина Антоновна

Отец ребёнка: Tiiman Hans

Рождение ребёнка
14.10.1860 ст.

Дочь: Визиман Мария Антоновна

Отец ребёнка: Tiiman Hans

Рождение ребёнка
19.11.1862 ст.

Сын: Тиман Ганс Гансович

Отец ребёнка: Tiiman Hans

Тапику, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Рождение ребёнка
30.12.1864

Сын: Тиман Карл Антонович

Отец ребёнка: Tiiman Hans

Тапику, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Рождение ребёнка
08.05.1868 ст.

Сын: Tiiman Jaan

Отец ребёнка: Tiiman Hans

Тапику, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Рождение ребёнка
03.05.1871

Дочь: Ляхович Елена Антоновна

Отец ребёнка: Tiiman Hans

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Около 1925
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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