Ляхович (Tiiman) Елена (Helena) Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляхович (Tiiman) Елена (Helena) Антоновна

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Место рождения

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

03.05.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1871

Отец: Tiiman Hans

Мать: Tiiman Ello

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
С 1889 по 1893 ст.

Муж: Ляхович Франц Иванович

Рождение ребёнка
Между 1890 и 1892

Сын: Ляхович Николай Францевич

Отец ребёнка: Ляхович Франц Иванович

Рождение ребёнка
1893 ст.

Дочь: Аллаперт Надежда Францевна

Отец ребёнка: Ляхович Франц Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1895

Дочь: Кальван Мария Францевна

Отец ребёнка: Ляхович Франц Иванович

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Между 1896 и 1897 ст.

Сын: Ляхович Адольф Францевич

Отец ребёнка: Ляхович Франц Иванович

Рождение ребёнка
21.06.1898

Дочь: Евсеева Елена Францевна

Отец ребёнка: Ляхович Франц Иванович

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.04.1899

Дочь: Иванова Ольга Францевна

Отец ребёнка: Ляхович Франц Иванович

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Между 1900 и 1905

Сын: Ляхович Виктор Францевич

Отец ребёнка: Ляхович Франц Иванович

Смерть
Неизвестно
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