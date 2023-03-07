Ляхович (Tiiman) Елена (Helena) Антоновна
Место рождения
Дата рождения03.05.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1871
Отец: Tiiman Hans
Мать: Tiiman Ello
Бракосочетание
С 1889 по 1893 ст.
Рождение ребёнка
Между 1890 и 1892
Сын: Ляхович Николай Францевич
Отец ребёнка: Ляхович Франц Иванович
Рождение ребёнка
1893 ст.
Дочь: Аллаперт Надежда Францевна
Отец ребёнка: Ляхович Франц Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1895
Дочь: Кальван Мария Францевна
Отец ребёнка: Ляхович Франц Иванович
Рождение ребёнка
Между 1896 и 1897 ст.
Отец ребёнка: Ляхович Франц Иванович
Рождение ребёнка
21.06.1898
Дочь: Евсеева Елена Францевна
Отец ребёнка: Ляхович Франц Иванович
Рождение ребёнка
27.04.1899
Дочь: Иванова Ольга Францевна
Отец ребёнка: Ляхович Франц Иванович
Рождение ребёнка
Между 1900 и 1905
Отец ребёнка: Ляхович Франц Иванович
Смерть
Неизвестно