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Ляхович Франц Иванович

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Место рождения

Горшевичи, Островецкий район, Гродненская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Горшевичи, Островецкий район, Гродненская область
Бракосочетание
С 1889 по 1893 ст.

Жена: Ляхович Елена Антоновна

Рождение ребёнка
Между 1890 и 1892

Сын: Ляхович Николай Францевич

Мать ребёнка: Ляхович Елена Антоновна

Рождение ребёнка
1893 ст.

Дочь: Аллаперт Надежда Францевна

Мать ребёнка: Ляхович Елена Антоновна

Рождение ребёнка
01.01.1895

Дочь: Кальван Мария Францевна

Мать ребёнка: Ляхович Елена Антоновна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Между 1896 и 1897 ст.

Сын: Ляхович Адольф Францевич

Мать ребёнка: Ляхович Елена Антоновна

Рождение ребёнка
21.06.1898

Дочь: Евсеева Елена Францевна

Мать ребёнка: Ляхович Елена Антоновна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.04.1899

Дочь: Иванова Ольга Францевна

Мать ребёнка: Ляхович Елена Антоновна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Между 1900 и 1905

Сын: Ляхович Виктор Францевич

Мать ребёнка: Ляхович Елена Антоновна

Смерть
Неизвестно
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