Ляхович Франц Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1889 по 1893 ст.
Жена: Ляхович Елена Антоновна
Рождение ребёнка
Между 1890 и 1892
Сын: Ляхович Николай Францевич
Мать ребёнка: Ляхович Елена Антоновна
Рождение ребёнка
1893 ст.
Дочь: Аллаперт Надежда Францевна
Мать ребёнка: Ляхович Елена Антоновна
Рождение ребёнка
01.01.1895
Дочь: Кальван Мария Францевна
Мать ребёнка: Ляхович Елена Антоновна
Рождение ребёнка
Между 1896 и 1897 ст.
Мать ребёнка: Ляхович Елена Антоновна
Рождение ребёнка
21.06.1898
Дочь: Евсеева Елена Францевна
Мать ребёнка: Ляхович Елена Антоновна
Рождение ребёнка
27.04.1899
Дочь: Иванова Ольга Францевна
Мать ребёнка: Ляхович Елена Антоновна
Рождение ребёнка
Между 1900 и 1905
Мать ребёнка: Ляхович Елена Антоновна
Смерть
Неизвестно