Кальван (Ляхович) Мария Францевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальван (Ляхович) Мария Францевна

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Место рождения

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

01.01.1895

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1895

Отец: Ляхович Франц Иванович

Мать: Ляхович Елена Антоновна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Кальван Роман Семенович

Отец ребёнка: Кальван Соломон Августович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.04.1929

Сын: Кальван Евгений Соломонович

Отец ребёнка: Кальван Соломон Августович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кальван Соломон Августович

Смерть
1987
Томск, город Томск, Томская область
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