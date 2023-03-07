Кальван (Ляхович) Мария Францевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1895
Дата смерти1987
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1895
Отец: Ляхович Франц Иванович
Мать: Ляхович Елена Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1927
Отец ребёнка: Кальван Соломон Августович
Рождение ребёнка
09.04.1929
Сын: Кальван Евгений Соломонович
Отец ребёнка: Кальван Соломон Августович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1987
Томск, город Томск, Томская область