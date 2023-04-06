Кальван Соломон Августович
Место рождения
Дата рождения01.05.1901
Дата смерти1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1927
Мать ребёнка: Кальван Мария Францевна
Рождение ребёнка
09.04.1929
Сын: Кальван Евгений Соломонович
Мать ребёнка: Кальван Мария Францевна
Арест
1940
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кальван Мария Францевна
Смерть
1940