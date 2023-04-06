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Кальван Соломон Августович

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Место рождения

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

01.05.1901

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1895 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Кальван Роман Семенович

Мать ребёнка: Кальван Мария Францевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.04.1929

Сын: Кальван Евгений Соломонович

Мать ребёнка: Кальван Мария Францевна

Москва, город федерального значения Москва
Арест
1940
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кальван Мария Францевна

Смерть
1940
Москва, город федерального значения Москва
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